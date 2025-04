Pull & Bear na Święta i Karnawał przygotował lookbook, który może was zainspirować. Oczywiście elementy kolekcji można stylizować na milion sposobów, jednak marka stawia na niechlujny look w grunge'owym stylu. Spodoba się on tym, które lubią wygodę i niebanalny look. Oczywiście elementy kolekcji można stylizować na milion sposobów.

W kolekcji Pull & Bear, która już teraz dostępna jest w sklepach, znajdziecie klasyczne propozycje na świąteczne imprezy i sylwestrową noc. Eleganckie sukienki z transpranetnymi wstawkami, płaszcze, ozdobne bluzki, połyskujące spodnie, czyli wszystko, co przyda wam się na sezonowe imprezy i nie tylko.

