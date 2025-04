Chociaż marzec się już kończy hiszpańskie Pull & Bear dopiero teraz zaprezentowało swój najnowszy lookbook. Dlatego potraktujemy go jako inspiracje do wczesnowiosennych stylizacji. Zatem, co lansuje marka w najbliższym czasie?

Pull & Bear - lookbook marzec 2014

Hiszpańska sieciówka stawia na połączenie stylu lat 90., a w tym i grunge'u z nowoczesnym lookiem. W lookbooku charakterystyczne kaktusy wprowadzają w pozornie domowe klimaty egzotykę. Ten zabieg stosują też inne marki, jak widać moda to nie tylko ubrania, ale również sposób w jaki się je "przyrządza". Na zdjęciach lookbookowych Pull & Bear najbardziej rzucają się w oczy wygodne ciuchy w modne wzory, np. owoce, które po trochu wprowadzają wakacyjny klimat. Do tego niezbędne szorty, porwane dżinsy i proste, zwiewne sukienki. Zobaczcie, co jeszcze!

Zajrzyjcie do galerii z marcowym lookbookiem Pull & Bear: