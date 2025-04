Hiszpańska sieciówka swoją najnowszą kampanię reklamową stworzyła w wyjątkowej scenerii w skandynawskim stylu. Tajemniczy, nawet mroczny klimat przywodzi nam na myśl smutną pogodę, która czeka dosłownie za rogiem. Zatem, co Pull & Bear przygotowało nam na nadchodzące sezony?

Pull & Bear na jesień i zimę 2014/2015

W kolekcji znajdziecie szereg pudełkowych płaszczy, które według projektantów marki są niezbędne. Do tego sztormiaki, płaszcze pzeciwdeszczowe, futrzane wstawki i cała reszta, która zabezpieczy nas przed chłodami. W kolekcji miejsce znalazło się również dla mięsistych dzianin i wzorów w nordyckim stylu. Spódnice, bluzy z nadrukami i wyszywane sweterki to kolejne elementy nowej linii Pull & Bear. A co jeszcze znajdziecie wśród nowości marki? Zobaczcie same!

