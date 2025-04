Mrozy i śnieg zapowiadane są już na przyszły tydzień dlatego też już teraz warto zaopatrzyć się w odpowiedni rynsztunek. Tym razem przygotowałyśmy dla was zestawienie puchowych płaszczy, których w sklepach nie zabraknie. Modele sięgające za pupę, a nawet te za kolano to świetne rozwiązanie na wyjątkowo zimne dni. Dzięki temu możemy pod spodem nosić lżejsze rzeczy, bo na zewnątrz i tak będziemy chronione.

Reklama

Modne puchowe płaszcze na zimę 2015

W sklepach w całej Polsce znajdziecie dziesiątki modeli ocieplanych płaszczy. My nasze propozycje znalazłyśmy w sklepach m.in.: F&F, H&M, Carry, New Yorker, czy River Island, ale także w tym z polskimi metkami, jak: Taranko, Solar, Andrzej Jedynak, czy Simple CP. Z cenami startujemy od ok. 215 złotych. Mamy nadzieję, że znajdziecie wśród naszych propozycji coś dla siebie.

Reklama

Więcej puchowego szaleństwa na zimę 2015:

Przegląd puchowych kamizelek na zimowe dni

Hit: kurtki i płaszcze z futrzanym kołnierzem

Modne budrysówki z zimowych kolekcji