Wiosna to idealny moment na odświeżenie swojej garderoby i zaopatrzenie się w trencze, które urozmaicą każdą stylizację. Przygotowałam dla ciebie przegląd najmodniejszych fasonów, które pozwolą ci wyróżnić się z tłumu i zagwarantują ci ponadczasową elegancję.

Trencz na wiosnę 2025 przybiera różne formy – zarówno te klasyczne, jak i bardziej nowoczesne. Dzięki temu możesz dobrać odpowiedni dla siebie fason w zależności od twojej sylwetki lub stylu.

Oto kilka najważniejszych trendów, które warto mieć na uwadze:

Trencz oversize

Długi, lejący, zapewniający wygodę i swobodę ruchów. Jego szerokie ramiona oraz luźny krój przyciągają uwagę i nadają stylizacji wyjątkowego charakteru. W wersji maxi doskonale sprawdzi się zarówno w eleganckich, jak i casualowych zestawach. To też idealny element szafy kapsułowej.

Fot. Długi trench oversize wiosna 2025/ Adobe Stock, Petro

Krótki trencz

Jako przeciwwaga do tych długich, sięgających często aż po same kostki, znowu powrócą krótsze modele. To doskonała opcja szczególnie na te cieplejsze wiosenne dni.

Fot. Krótki trencz wiosenny/ Adobe Stock, Zamrznuti tonovi

Trencz z paskiem w talii

Podkreśla kobiecą sylwetkę i perfekcyjnie uzupełnia nie tylko elegancki outfit, ale też miejskie czy codzienne komplety, nadając im zmysłowości i formy.

Fot. Trencz z paskiem w talii na wiosnę/ Adobe Stock, F8 / Suport Ukraine

Dwurzędowy trencz

Występuje w różnych wersjach. Jego konstrukcja przyciąga uwagę ze względu na różnorodne detale - w najnowszych wariantach pojawiają się np. szerokie rękawy, klamry, mankiety, wbudowane poduszki w ramionach czy kołnierze w nietypowych formach.

Fot. Dwurzędowy wiosenny trencz/ Adobe Stock, asauriet

Tkaniny i odcienie, które wybierzemy zaopatrując się w wiosenny trencz, mają ogromne znaczenie dla całego wyglądu stylizacji. A co będzie dominować w najbliższym czasie?

Kolory

Pastelowe odcienie - pudrowy róż, masełkowa żółć czy miętowa zieleń - absolutny hit w tym sezonie! Podkreślają lekkość i delikatność wiosennych stylizacji.

- pudrowy róż, masełkowa żółć czy miętowa zieleń - w tym sezonie! Podkreślają lekkość i delikatność wiosennych stylizacji. Intensywne kolory , takie jak: burgund, mocny granat czy turkus. Świetnie komponują się z neutralnymi dodatkami, które zrównoważą całość .

, takie jak: burgund, mocny granat czy turkus. Świetnie komponują się z neutralnymi dodatkami, które . Neutralne barwy - beż, szarość, camel czy odcienie brązu. Trencz w piaskowym, jasnobeżowym czy camelowym odcieniu to wybór, który nigdy nie wyjdzie z mody.

Materiały

Len - naturalny, przewiewny materiał, który nada lekkości i zapewnia oddychalność. Świetny wybór na cieplejsze dni.

- naturalny, przewiewny materiał, który nada lekkości i zapewnia oddychalność. Świetny wybór na cieplejsze dni. Bawełna - wygodna i uniwersalna tkanina. Dzięki niej trencze są lekkie, miękkie i łatwe w utrzymaniu.

- wygodna i uniwersalna tkanina. Dzięki niej trencze są lekkie, miękkie i łatwe w utrzymaniu. Wiskoza - lekka i przyjemna w dotyku. Nadaje miękkości i subtelnego połysku, przez co płaszcze są bardziej eleganckie i komfortowe.

- lekka i przyjemna w dotyku. Nadaje miękkości i subtelnego połysku, przez co płaszcze są bardziej eleganckie i komfortowe. Wełna - zapewnia ciepło w chłodniejsze dni, a jednocześnie nie przytłacza sylwetki.

