W kolekcji kobiecych kurtek i płaszczy, Reserved stawia na moc! Czy możliwe jest bycie widocznym z daleka, nie wkładając neonowych barw? Tak! Kolory płaszczy są bardzo wyraziste, a jednocześnie stonowane, charakterne, ale nie przytłaczające. Najmodniejsze okrycia wierzchnie są w czerwonych i beżowych barwach. Fasony żakietów i kurtek podkreślają naszą figurę, są kobiece i mega seksowne. Koniecznie musisz to zobaczyć!

Reserved - Płaszcz, kurtki i żakiety

Wiosenne bluzeczki i sweterki

W takim razie co pod płaszczyk? Ciekawi was, jakie propozycje ma Reserved na wiosenne bluzki i sweterki? Tutaj także wzory, kolory i dużo luzu. Najmodniejsze dekolty to te półokrągłe lub łódki. Jeżeli chodzi o sweterki, to najlepsze są krótkie, w nich każda pani będzie mieć piękną talię. Modna jest kobieta zwiewna i dziewczęca. Bądź więc trendy i zajrzyj do naszych galerii!

Bluzki i swetry Reserved, trendy wiosna-lato

Gorące sukienki i spódnice w Reserved

Chcę oglądać Twoje nogi... Chce byś założyła mini... Marzenie Czarno Czarnych i wielu innych panów kiedyś na pewno się ziści. Najmodniejsze długości sukienek i spódnic to midi i mini, czyli baaardzo krótko lub do kolan. Ale będzie gorąco! Oprócz tego dużo wzorów i kolorów. Będziemy świecić i błyszczeć, ale na szczęście w bardzo rozsądnych granicach. Obejrzyjcie i przekonajcie się same!

Spodnie i wiele innych w nowej kolekcji Reserved

W spodniach damskich panuje moda na spodnie bardzo obcisłe, najczęściej rurki. Nowością są spodnie na kant, gładkie i zwężane ku dołowi. Kombinezony w tym sezonie jak najbardziej obowiązują, muszą być lekkie i zwiewne, dodające kobiecie delikatności i bardzo dziewczęcego uroku. Krótkie spodenki najlepiej jeżeli są bardzo krótkie i z wysokim stanem. Modne są też wersje spodenek sportowych, bawełnianych i w kolorach tęczy. W naszej galerii zobaczycie niektóre propozycje spodni marki Reserved i zdjęcia różnych dodatków i bluzeczek. Zapraszamy!

Reserved - Kolekcja damska na sezon wiosna-lato

Buty i torebki Reserved

W sklepach Reserved nie brakuje torebek i butów. W tym sezonie marka postawiła na produkty skórzane, w ciepłych odcieniach brązu i beżu. Torebki są mocno stonowane i przygaszone. Rewelacyjnie dopasowane do nowych trendów modowych, w których to MY mamy błyszczeć, a nie nasze dodatki. Torebki są eleganckie, w rozmaitych rozmiarach i fasonach oraz uniwersalne, . Minimalizm panuje także w butach, które są zamszowe, skórzane, bez zbędnych zdobień i upstrzeń. Buty są okrągłe lub z delikatnie wydłużonymi noskami, przede wszystkim na koturnie, ale znajdziemy też buty na obcasie lub płaskie. Są botki za kostkę oraz buty z wysoką cholewką. Hitem sezonu są buty sznurowane. Nasze nogi będą wyglądać w nich bardzo ponętnie. Sprawdź! Zapraszamy do naszych galerii!

Buty - Reserved, wiosna/lato

Torebki - Reserved

Ciekawe pomysły na wiosenne stylizacje od Reserved

Nie masz pomysłu, jak dobrać ciuchy żeby ze sobą współgrały? Sprawdź, jak robią to zawodowi styliści. W naszej galerii zobaczysz propozycje ciekawych zestawień ubrań damskich marki Reserved. Zobacz i oceń!

Moda męska w Reserved

A co dla panów? Marka Reserved przygotowała bardzo ciekawą kolekcje męskich ubrań, w której można znaleźć kurtki, płaszcze, marynarki, bluzki, koszule, koszulki, spodnie, buty i wszelkiego rodzaju dodatki. Największym hitem w okryciach wierzchnich dla panów są duże kołnierze. Bardzo ciekawe są też kurtki skórzane, poprzecierane w wielu miejscach, jakby miały już swoje lata. To sprawia, że panowie wyglądają w nich nonszalancko i na luzie. W koszulach panuje moda na wzory w kratę i paski, nie brakuje też koszul gładkich. Bluzy, swetry i koszulki męskie są kolorowe i bardzo wiosenne. Spodnie natomiast są proste, najlepiej się prezentują z lekko podwiniętymi nogawkami. Najmodniejsze krótkie spodenki, to te z mankietem na nogawce. Są niezwykłym połączeniem chłopięcej elegancji i męskiej klasy. Reserved przygotowało także coś dla młodszych panów - np. bluzy chłopięce bez kaptura. Spójrzcie sami! W naszej galerii różne propozycje marki Reserved na połączenie ubrań męskich z jej najnowszej kolekcji!

Męska kolekcja Reserved, moda wiosenno-letnia

I jak się wam podoba nowa, kolorowa, wiosenna moda?