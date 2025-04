Tuż po Świętach w sklepach pojawiły się pierwsze przeceny. Aktualna fala obniżek to jednak dopiero początek. Znane marki startują z promocjami od 30%, a skończą się nawet na 90%. Dlatego te, które są cierpliwe i przeczekają jeszcze kilka, czy kilkanaście dni mogą obkupić się w naprawdę niskich cenach.

Reklama

Zimowe wyprzedaże 2014

Jednak już teraz pokazujemy, które sklepy oferują jakie obniżki. Znane sieciówki takie jak: H&M, New Look, Bershka, Mango, czy Pull & Bear oferują już teraz obniżki sięgające połowy pierwszej ceny. Polskie marki: Aryton, Wittchen, czy Ochnik również mają dla was wiele okazji. Podobnie dzieje się ze sklepami internetowymi. Szałowe obniżki znajdziecie m.in. na Mostrami.pl i Zalando.pl.

Zatem do dzieła!

Reklama

Więcej mody na zimę 2015:

Zimowe hity Violeta by Mango

Marlies Dekkers i trendy w bieliźnie - video

Zimowa stylizacja wg Edyty Herbuś