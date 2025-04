Kolejna gratka dla miłośników polskiej mody. Chodzi oczywiście o najnowszą kolekcję rodzimej marki Prosto., która już jest dostępna. W całej kolekcji przewija się motyw zjawisk astralnych i znaków zodiaków. Proste, monochromatyczne wzory pasować będą do wielu stylizacji, niekoniecznie tych jedynie casualowych.

Kolekcja Prosto. Elegancko - ELstrology

Charakter ubrań jest dla marki niezmienny. Stonowana gama kolorystyczna przypadnie do gustu większości - tego jesteśmy pewne. Mimo tego, że linia ubrań nazywa się Elegancko, to jest to bardziej sportowa elegancja, szyk. I bardzo dobrze, bo w końcu to cecha charakterystyczna dla Prosto.

