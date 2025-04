12 polskich gwiazd wsparło kolejną, 5 edycję kampanii społecznej Projekt Test. Tegoroczna kampania pod nazwą Projekt Test: Pokolenie Minus ma zachęcać kobiety do wykonywania testów na obecność wirusa HIV w ciąży.

W akcję zaangażowały się znane kobiety, które już zdecydowały się na założenie rodziny lub planują taki krok w najbliższym czasie. Wzięły one udział w specjalnej sesji zdjęciowej. Efektem będzie kalendarz na rok 2014. Na 12 kartach tego wyjątkowego kalendarza będziemy mogli podziwiać Agnieszkę Cegielską, Anitę Sokołowską, Beatę Sadowską, Kamilę Szczawińską, Martę Kuligowską, Monikę Mrozowską, Natalię Przybysz, Aleksandrę Kwaśniewską, Sylwię Gruchałę, Weronikę Książkiewicz, Adę Fijał i Annę Wendzikowską.

Zobaczcie też film z backstageu sesji:

My prezentujemy zdjęcia backstage i film zza kulis sesji. Tymczasem finalne efekty sesji możecie zobaczyć już dziś w kalendarzu dołączonym do magazynu „Flesz. Gwiazdy i styl”.

Zdjęcia: Zuza Krajewska & Bartek Wieczorek/LAF AM

Produkcja sesji: LAF AM

Stylizacja: Jola Czaja, Basia Czyżewska/LAF AM

Make-up: MAC Cosmetics (Zofia Krasuska-Kopyt, Bogusia Szubiakiewicz, Olga Nejbauer, Karina Wacławik)

Fryzury: Kevin Murphy (Grzegorz Smoderek, Piotr Kajciński, Aleksandra Płużyńska)

Manicure: Ekert Nails

Zdjęcia backstage: Monika Czajkowska IM AT HOME na zlecenie LAMODE.INFO