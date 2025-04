Już w środę Dzień Chłopaka 2015 w związku z tym przygotowałyśmy dla was zestawienie redakcyjnych hitów "dla niego". Chociaż w Polsce święto faceta nie jest zbyt popularne to i tak każda okazja by dać komuś prezent i wyrazić w ten sposób swoje uczucia jest dobra.

Redakcja wybrała prezenty na Dzień Chłopaka

W naszym zestawieniu znajdziecie ubrania, dodatki, akcesoria, kosmetyki i książki, z których myślimy możecie wybrać coś dla swojego wybranka, brata, taty czy nawet dziadka. Zobaczcie zatem nasze pomysły na upominek od ok. 17 złotych.

Redaktorka Urody stawia na zapach Diora, który reklamuje Johnny Depp zaś Milena z działu Rodzina wybiera patriotyczny upominek w postaci etui na telefon z charakterystycznym symbolem Polski Walczącej. Ja sama postawiłam na t-shirt z nadrukiem od F&F i longleeve z zabawnym hasłem od Dziedzica Pruskiego.

// SAUVAGE // The new fragrance by Dior. Wild & Noble. A new radical creation by François Demachy, Dior’s Perfumer-Creator. #diorsauvage Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Dior Official (@dior) 4 Wrz, 2015 o 3:53 PDT

