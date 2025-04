Reklama

Twoja siostra, przyjaciółka, a może córka to miłośniczki modowych nowinek? Zwykle, gdy któraś z nich kupuje płaszcz, sukienkę czy buty, to za chwilę te ubrania stają się tak modne, że wszyscy chcą je mieć? To właśnie dlatego wybór prezentu gwiazdkowego dla trendsetterki nie jest łatwy. Z reguły albo wszystko już ma, albo nie do końca wiadomo, jak trafić w jej wysublimowany gust. Mamy dla ciebie kilka propozycji, które powinny być strzałem w dziesiątkę!

Fotograficzny smartfon

Fot. Materiały prasowe

Trendsetterki kochają social media. Na Instagramie celebrują ważne wydarzenia, pokazują swoje modowe stylizacje, domowe inspiracje, czy kulinarne przepisy. To dlatego miłośniczce fashion przyda się dobry telefon. Co to znaczy? Przede wszystkim chodzi o świetny aparat, który sprawdzi się do selfie, zdjęć w ruchu, czy nocą.

Do sprzedaży w Polsce wszedł niedawno smartfon Huawei nova 9. Czym się wyróżnia i dlaczego powinien przypaść do gustu trendsetterce?

Ultrasmukły smartfon z potężnym aparatem fotograficznym, czyli świetne zdjęcia oraz oryginalny design urządzenia. W urządzeniu zastosowano potężny system Ultra Vision wyposażony w cztery obiektywy, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 50 MP.

Zdjęcia i materiały wideo wyróżniają się najwyższą jakością i liczbą detali, również w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Aparat nowego smartfona Huawei obsługuje również nagrywanie filmów w jakości 4K i technologię stabilizacji obrazu.

Smartfon dostępny jest w dwóch designerskich kolorach – błękitnym, opalizującym pod wpływem światła oraz czarnym.

Smartwatch z luksusowymi słuchawkami

Fot. Materiały prasowe

Idealnym uzupełnieniem stylizacji jest innowacyjny zegarek. Trendsetterka z pewnością ucieszy się z nowoczesnego smartwatcha, który pomoże jej w codziennym życiu. Prawdziwym hitem jest smartwatch Huawei Watch GT 3. Czym się wyróżnia i dlaczego warto go mieć?

Bateria w Watch GT 3 działa nawet do 2 tygodni na jednym ładowaniu , a zaledwie 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20%.

, a zaledwie 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20%. Tarcza Huawei Watch GT 3 pokryta jest wysokiej jakości szkłem i ma zakrzywione krawędzie . Jest odporna na zarysowania i mało estetyczne ślady palców.

. Jest odporna na zarysowania i mało estetyczne ślady palców. Huawei Watch GT 3 obsługuje aż 100 trybów sportowych , w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych.

, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Urządzenie rejestruje kluczowe dane takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji.

Fot. Materiały prasowe

Jako dodatek do smartwatcha idealnie sprawdzą się bezprzewodowe czerwone słuchawki w eleganckim etui w kształcie szminki. Mowa o Huawei FreeBuds Lipstick. Raz na zawsze zapomnisz o plączących się kablach, ciesząc się doskonałą jakością dźwięku i ekskluzywnym designem!

Szal i czapka

Fot. Adobe Stock

Dając komuś szalik i czapkę, symbolicznie mówisz: „troszczę się o ciebie”. W tym sezonie modne są ciepłe, wełniane dodatki w intensywnych kolorach. Zastanów się jednak dobrze nad stylem osoby, którą będziesz obdarowywać. Trendsetterki z odważnym podejściem do mody z pewnością będą zachwycone mocnymi kolorami, takimi jak czerwień, zieleń, kobalt czy kolor kanarkowy. Kobiety, które wolą klasykę pewnie chętniej zobaczyłyby pod choinką szal i czapkę w odcieniu szarości, beżu czy karmelu.

Perfumy

Fot. Materiały prasowe

Ten prezent nigdy nie zawiedzie, o ile wybierzesz odpowiedni zapach. Zanim udasz się do drogerii, zastanów się, jakie perfumy lubi twoja partnerka, siostra, mama lub przyjaciółka. Dyskretnie ją podpytaj lub sprawdź, jakich aktualnie używa. A może wybierzesz zapach sentymentalny? Na przykład kupisz ukochanej perfumy, których używała w dniu waszego ślubu? Dokładnie przejrzyj film z tego wydarzenia - może dostrzeżesz ten jedyny flakonik. Jeśli jednak zupełnie nie orientujesz się, jakie nuty lubi twoja trendsetterka, kup jej voucher do perfumerii, gdzie będzie mogła stworzyć swój indywidualny zapach! To nie tylko świetny prezent, ale i niezapomniana przygoda!

Biżuteria

Fot. Materiały prasowe

Tego nigdy dość! Kobiety kochają modne dodatki. Zanim jednak się na coś zdecydujesz, odpowiedź sobie na trzy podstawowe pytania.

Złoto czy srebro?

Biżuteria minimalna czy w wersji maxi?

Klasyka czy innowacja?

Trendsetterka na pewno doceni spersonalizowaną biżuterię. Postaw na łańcuszek z literką jej imienia, bransoletkę ze znakiem zodiaku lub symbolicznym charmsem, pierścionek z ulubionym kamieniem.

A ty, który prezent wybierasz?

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Huawei.