Prezenty dla mam to zawsze trudny owoc do zgryzienia. W związku z tym poprosiłam naszą redakcję by wybrała kilka wyjątkowych rzeczy, które chciałybyśmy dać w tym dniu naszym mamom. W zestawieniu znalazły się eleganckie dodatki, dobre książki, modne torebki i kosmetyki, pod którymi Polki.pl się podpisują.

Na prezencie dla mamy nie można oszczędzać. Dlatego zawsze wybieram prezenty droższe, na które wiem, że sama by sobie nie pozwoliła - zdradza Agata, redaktorka działu Dieta & Fitness.

Moja mama kocha klasykę w nowoczesnym wydaniu, dlatego zawsze staram się wybrać dla niej coś w tym stylu. A czekoladowy dodatek? Cóż, która kobieta nie ma czasem ochoty na odrobinę pysznej czekolady? :) - Marta, redaktor działu Zdrowie

Nie przedłużając, zachęcamy do zajrzenia do naszej galerii z prezentami dla matek. Może nasze propozycje was zainspirują i sprawicie w tym dniu Mamom fantastyczną niespodziankę.

