W Los Angeles premierę miał obraz Frédérica Tchenga - "Dior and I". W filmie dokumentalnym, który od razu zyskał status kultowego występują takie osobistości jak Raf Simons, Anna Wintour czy Marion Cotillard. Jednak wracając do stylu gwiazd przenosimy się do LACMA (Los Angeles County Museum of Art), gdzie podczas premiery pojawiło się kilka gwiazd.

Styl na czerwonym dywanie - premiera "Dior and I"



Jamie King, która niedawno zakończyła pracę z serialem "Hart of Dixie" miała na sobie stylizację od stóp do głów z metką Dior (kolekcja pre-fall 2015). Na evencie pojawiła się również jedna z najsłynniejszych bloggerek modowych świata - Chiara Ferragani. Asymetryczna sukienka i boskie buty z brokatem wyglądały na niej świetnie.

41-letnia Rose McGowan, aktorka znana przede wszystkim z serii filmów "Grindhouse" wybrała na tę okazję look w stylu lat 80. Szerokie spodnie i połyskująca bomberka wyglądały na niej bardzo stylowo. A na koniec Katherine Schwarzenegger. Córka słynnego aktorka chyba pozazdrościła swojemu bratu Patrickowi Schwarzeneggerowi i też zaczyna coraz częściej pojawiać się na medialnych imprezach. Piękna 25-latka nie zachwyciła nas jednak. Prosta, dziewczęca sukienka w brzoskwiniowym odcieniu nie była zbyt trafionym wyborem jak na tak ważną imprezę.

