W słynnym Chinese Theater w Hollywood odbyła się premiera najnowszej serii kultowego już serialu Ryana Murphy'ego - American Horror Story: Freak Show. Na czerwonym dywanie można było podziwiać gwiazdy związane z tym obrazem, ale również serialem "Glee" którego Murphy jest także twórcą.

Gwiazdy na premierze American Horror Story: Freak Show

Emma Roberts pojawiła się na imprezie w czarnej sukni maxi projektu Saint Laurent. Gwiazda swój look uzupełniła sandałkami na obcasie Casadei. Obok niej najlepiej ubraną gwiazda była Lea Michele. Aktorka w aksamitnej sukience ze sztywnym bustierem od Cushnie et Ochs wyglądała obłędnie! Sarah Paulson wybrała na tę okazję suknię Zaca Posena. Wszystkie wyglądały dobrze, jednak plejadę znanych twarzy i ich stylowych kreacji zobaczycie zaglądając do naszej galerii.

Zajrzyjcie do galerii ze stylizacjami gwiazd na premierze serialu: