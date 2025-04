Każdego sezonu pojawiają się nowe trendy, a inne odchodzą do lamusa. Chociaż powrót niektórych z nich może przyprawiać wiele osób o zawrót głowy, warto zawsze pamiętać, że na panterkę czy mom jeans też z początku patrzyłyśmy nieufnie.

Tego lata musisz zaopatrzyć się w tych 7 rzeczy. Bardzo mocno widać inspiracje latami 90. i wczesnymi 2000. Może więc przed zakupami warto przejrzeć swoje ubrania z młodości?

Bluzki zapinane na guziki

Zdecydowanie największym trendem w nadchodzącym letnim sezonie będą bluzki zapinane na guziki. Swetry i kardigany zapinane w ten sposób to podstawa w naszej szafie, latem jednak sięgamy przede wszystkim po krótkie bluzki z okrągłym dekoltem i krótkimi rękawami. Idealnie, jeśli są uszyte z materiału w prążek! Doskonale pasują do spodni typu slouchy lub klasycznych bermudów.

Klapki i sandały na niskim obcasie

W twojej szafie nie może zabraknąć też klapek lub sandałów na obcasie. Tego lata szczególnie modne są te o prostokątnym nosku, a im bardziej minimalistyczne, tym lepiej. Dlatego zamiast ozdobnych sandałów wybierz te o prostej formie - najlepiej z przezroczystego tworzywa.

Bluza oversize w stylu vintage

Oversizowa bluza w stylu vintage to trend, który pokochają wszystkie kobiety ceniące sobie wygodę. Chociaż piękne bluzy znajdziesz z pewnością w najnowszych kolekcjach sieciówek, my polecamy poszperać w jej poszukiwaniu w second handach oraz... w szafie własnego brata.

Jeansy sprzed kilku dekad

Będzie ona doskonale pasować do jeansów, które również wyglądają, jakbyś nosiła je co najmniej dekadę temu - ale oczywiście nie mówimy tu o zbyt małym rozmiarze ;) Przetarcia, dziury, efekt sprania, a nawet drobne plamki są tego lata wyjątkowo pożądane na tej części garderoby.

Kolorowe chustki wiązane na głowie

Chociaż podchodzimy do tego trendu ze sporą dozą dystansu, latem 2020 wracają także kolorowe chustki wiązane na głowie. Noś je jako nakrycie głowy lub opleć nią włosy związane w kucyk lub koka.

Bucket hats

Jeśli chustka na głowie to dla ciebie za dużo, równie modnym nakryciem są bucket hats, które swój wielki powrót zrobiły już w zeszłym roku. Do tej pory jednak widziałyśmy je głównie w męskiej modzie. Teraz zawojowały także i kobiece stylizacje!

Plecione torebki

Jeśli szukasz modnej torebki na lato, szukaj takiej z plecionej skóry w stylu Bottega Veneta. Pokochały ją Anna Lewandowska i Natalia Siwiec - i to wcale nie bez powodu. Nie musisz jednak wydawać całej pensji na małą kopertówkę. Bardzo podobne torebki znajdziesz teraz w ofercie większości sieciówek.

