ponczo jesień 2015

Póki pogoda nas rozpieszcza i serwuje nam typowe dla polskiej, złotej jesieni temperatury a nawet wyższe proponujemy schować kurtki i płaszcze do szaf a w zamian wyciągnąć stylowe poncza. Noszą je gwiazdy, projektanci pokazują je wciąż na wybiegach a w sklepach znajdziecie mnóstwo propozycji w najróżniejszych kolorach i wzorach. Nic dodać, nic ująć - nosić!

Reklama

Modne ponczo hitem jesieni 2015

Narzutki w tym stylu możemy nosić zarówno jako okrycie wierzchnie, ale również jako szal. Na przykład w chłodny wieczór narzucając ponczo na skórzaną kurtkę stworzymy ciepły i modny look. To samo tyczy się okazji. Świetnie pasować będą zarówno na wieczór jak i do dżinsów. Zdjęcia gwiazd i ich stylizacji załączamy poniżej.

|Od lewej: Miroslava Duma, Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Natalia Siwiec - fot. ONS.pl|

W naszej galerii znajdziecie poncza z polskich sieciówek. Ich ceny startują od ok. 70 złotych. Podczas naszych wirtualnych zakupów zajrzałyśmy do takich sklepów jak: C&A, New Look, F&F, Ochnik, Topshop a także na Zalando.pl. Zobaczcie nasze hity i korzystajcie z dobrej pogody :)

Reklama

Więcej stylowych hitów na jesień 2015:

14 najładniejszych torebek z jesiennych kolekcji Kochamy to! 20 par modnych sztybletów Nasz hit - delikatna biżuteria