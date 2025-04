Cały cza spiszemy wam o najnowszych trendach i rzeczach, które koniecznie musie mieć w sezonie wiosna-lato 2016. Jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma ochotę podążać za najnowszymi tendencjami w modzie. Same do takich osób należymy! Wolimy zainwestować w jedną rzecz, którą będziemy nosiły przez lata, niż wydać kasę na coś, co posłuży nam przez jeden sezon. Dlatego dzisiaj postanowiłyśmy zajrzeć do sieciówek i wybrać ponadczasowe rzeczy, które będą modne również jesienią. Przecież niewiele osób jest w stanie pozwolić sobie na wymianę ubrań i dodatków co sezon!

Reklama

Ponadczasowe rzeczy z najnowszych kolekcji

W galerii znajdziecie spodnie, koszule, swetry, marynarki, sukienki, szorty, torebki i buty. Jednym słowem wszystko, czego dusza zapragnie. Nam bardzo podoba się szary sweter z Zary, który będzie doskonale pasował do czarnych rurek i botków na obcasie. Chociaż uważamy, że jego cena jest bardzo wysoka!

Jeżeli do swojej garderoby chcecie wnieść trochę koloru, zapewne spodoba się wam pudrowo różowa marynarka o klasycznym kroju. Nas urzekł również oliwkowy płaszcz z Mango. Jesteśmy zakochane w jego minimalistycznym kroju! A czy wam udało się znaleźć coś dla siebie?

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Modne kolory wiosny - romantyczny błękit

Kochamy to! Ubrania w kolorze pudrowego różu

Te rzeczy chcemy mieć w swoich szafach wiosną!