Kolor pomarańczowy przez wiele lat był na 2. planie, jednak od jakiegoś czasu to jeden z najgorętszych trendów. Jest mało pospolity, a stylizować go można na milion sposobów. My mamy dla was przegląd najciekawszych według nas ciuchów i dodatków w tym kolorze. Od klasycznej pomarańczy przez tą wpadającą w czerwień.

Modna pomarańcza na jesień 2014

W sklepach Levi's znajdziecie mnóstwo propozycji w tym kolorze. Podobnie w kolekcji Reebok, który jesienią 2014 podkreśla ten trend. Baldowski stworzył kilka ciekawych modeli w tym odcieniu, a Sabirna Pilewicz w swojej kolekcji toreb na szałowe pomarańczki ze skóry. Zresztą przekonajcie się same, co w sklepach piszczy!

Zajrzyjcie do galerii z nowościami w kolorze pomarańczowym: