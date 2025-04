Szafiarki zwane potocznie bloggerkami to temat, który od lat nie schodzi z medialnego piedestału. Wśród nich 4 wychodzą na prowadzenie. Każda z nich jest charakterystyczna i zdążyła już wykreować własny styl.

Pojedynek szafiarek

Macademian Girl, to jedna z najbardziej rzucających się w oczy celebrytek. Jej looki to pomieszanie kolorów, masywnych dodatków i stylów. "Rajski ptak", bo tak nazywana jest przez wiele osób z branży kocha intensywne odcienie i niekonwencjonalne połączenia. Od lat bawi się modą, a każdy jej look to istny majstersztyk. Niestety jej ekstrawaganckie zestawy nie zawsze przypadają do gustu ogółowi.

Charlize Mystery, chociaż miała parę wpadek nie tylko słownych (słynne "vi, vi, vi), to i tak utrzymuje się w czołówce. Często stawia na klasykę i najbardziej nośne trendy. Zaś Jessica Mercedes jest chyba najbardziej kontrowersyjna. Młoda bloggerka kocha ultra drogie ubrania i dodatki czym wzbudza ogromną zazdrość i daje pożywkę rzeszy tak zwanych "hejterów".

Na koniec, przedstawiamy (chociaż chyba nie musimy), Maffashion. Ta celebrytka to nie tylko "ikona mody", ale i świetna bizneswoman. Swoim nazwiskiem sygnuje ubrania, kolaboracje ze znanymi markami, a jej twarz możemy zobaczyć w reklamach telewizyjnych i na billboardach. Jej styl można określić jako minimalistyczny, chociaż i ona uwielbia stawiać na ostrzejsze looki.

Wszystkie są "jakieś", ale której styl odpowiada wam najbardziej? Zagłosujcie w naszej sondzie i wybierzcie najlepszą szafiarkę w Polsce!

