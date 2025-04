Są piękne, młode i wszystko przed nimi. Julia Banaś i Aneta Pająk to 2 polskie modelki, które miały okazję pozować wspólnie do kampanii Gucci Cruize 2015. Aneta tak spodobała się dyrektor kreatywnej marki - Fridzie Giannini, że zaangażowała ją również do kolejnej kampanii pre-fall 2015.

Julia Banaś i Aneta Pająk pną się na szczyt

Julia ma już na koncie kampanie m.in. takich marek jak hiszpański brand Custo Barcelona i Gucci. A aktualnie możemy ją podziwiać na zdjęciach promujących zimową kolekcję marki AllSaints. Jednak to nie wszystko! Julka została twarzą kampanii Emporio Armani i Rochas!

Jak widać są to kolejne nazwiska, o których warto pamiętać, bo jesteśmy przekonane, że dziewczyny dopiero się rozkręcają. Pięknym Polkom życzymy z całego serca powodzenia i czekamy na kolejne sukcesy!

