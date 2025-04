Niszczejące ubrania zaledwie po kilku praniach, niedokładnie odszyte kroje i świadomość, że to, co nosisz zostało stworzone przez wyzysk azjatyckich pracowników. To główne powody, dla których Polacy coraz częściej kładą nacisk na kraj pochodzenia swojej garderoby. Aby ułatwić znalezienie najlepszych polskich marek, powstał projekt Polska Moda wyróżniający wyłącznie firmy w 100% produkujące w kraju. Wybierając produkty marek oznaczonych przywieszką Polska Moda możesz być pewna, że zostały stworzone przez najlepszych polskich specjalistów.

Mister Polski wspiera ideę "Wybierz polską modę!"

Projekt zdobył swoich ambasadorów – Mistera Polski – Rafała Maślaka, który na swoim fanpage’u prezentuje stylizacje od polskich producentów oraz trzy ambasadorki – Polki w różnym wieku, które wygrały casting na twarz programu Polska Moda. Wszystkich ambasadorów będzie można zobaczyć na pokazie specjalnym w Sali Ziemi MTP 2 września, organizowanym w ramach największej imprezy dla branży mody w kraju - Targów Mody Poznań.

Kobieco, czyli na każdą okazję

Odpowiedni strój dla kobiety jest podstawą dobrego samopoczucia w każdej sytuacji. Lepiej znosimy długie godziny w pracy w wygodnych butach, upalne wakacje nie są aż tak dokuczliwe w naturalnych materiałach, zima w ciepłym płaszczu daje więcej radości, a romantyczna kolacja w seksownej sukience dodaje więcej pewności siebie. Jeśli zatem szukasz wygodnych butów, przejrzyj nową kolekcję Maciejka, Acord i Nord. Skórzaną odzież i fantastyczne torebki proponuje polska firma BOCA. Z naturalnych surowców szyje marka AB Nahlik, a w chłodniejsze dni komfort zapewni ci sweter lub tunika od firmy AB NAHLIK . Businesswomen stawiające na pierwszym miejscu elegancję znajdą coś dla siebie u marek EZURI, MARSELINI, MIDORI, Semper, POTIS&VERSO i Getex. Miłośniczki minimalizmu uwiedzie z kolei kolekcja TOVA. Jeśli poszukujesz luźnych kreacji i zwiewnych materiałów sprawdź ofertę polskiej firmy REDI FASHION. Natomiast dla charyzmatycznych kobiet projekt Polska Moda wyróżnił markę Metafora, która oprócz oryginalnego stylu, umiejętnie modeluje sylwetkę.

Komfort dla mężczyzn

Znak Polska Moda trafił też do wybranych marek męskich. Można je zobaczyć m.in. na fanpage’u Rafała Maślaka. Model szczególnie docenił firmy Lanieri Fashion oraz Sempre za ich wytrzymałość i wygodę, czyli cechy, które są najważniejsze dla większości mężczyzn. Marka Lanieri Fashion słynie z wysokogatunkowych swetrów męskich i koszulek polo, natomiast spodnie Sempre znane są z wygodnych fasonów i trwałych materiałów.

Odwiedź stronę projektu Polska Moda i bądź na bieżąco z polską modą!