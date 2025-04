W świecie kiedy sieciówki zawładnęły naszymi szafami warto poszerzyć horyzonty i wyjść poza utarty modowy schemat. Żyjemy bowiem w kraju wypełnionym zdolnymi projektantami i projektantkami, które tworzą unikatowe rzeczy. Ich projekty znamy osobiście, nosimy i serdecznie polecamy. Jesteśmy przekonane, że zakupy z polską metką okażą się i dla was powiewem świeżego powietrza, który odmieni wasz styl na zawsze. A poza tym moda może być patriotyczna niekoniecznie w barwach biało-czerwonych.

Misją marki The Odder Side jest tworzenie ubrań dla naturalnie zmysłowych dziewczyn. Uśmiechniętych, pewnych siebie, mających własny styl i potrafiących bawić się modą. Każda kolekcja to inna historia. Jednak wszystkie utrzymane są w stylu basic, którego podstawą są proste, czyste formy, dające wolność kompozycji. Znakiem rozpoznawczym marki są sukienki, bluzki i T-shirty z

charakterystycznym dekoltem na plecach.

fot. The Odder Side

Tworzymy ubrania, o których marzymy! Uwielbiamy to, że co sezon uzupełniamy swoją szafę o kolejne basici, bez których później.. nie możemy żyć :) Sprawia nam ogromną przyjemność, kiedy spotykamy na ulicy dziewczyny ubrane w THE ODDER SIDE! A zdarza się to coraz częściej. Jesteśmy w trakcie przygotowań do nowej - jesienno-zimowej kolekcji. I już nie możemy się doczekać chłodniejszych dni... ;)

- Justyna Przygońska, właścicielka The Odder Side

THE ODDER SIDE do kupienia na stronie internetowej marki oraz w sklepie stacjonarnym w Warszawie. Kolekcje znajdziecie też w sklepach w Polsce i za granicą.

Przedział cenowy: 129 zł - 429 zł.

MAKO to polska marka skórzanych toreb i butów

, która powstała w 2011 roku. Brand prowadzi kobiecy duet – Anna Sękowska i Aleksandra Greber. MAKO to przede wszystkim proste formy z rockowym zacięciem, najwyższej klasy włoska skóra i świetne wykonanie. Marka zdobyła grono wiernych miłośniczek dzięki charakterystycznym, surowym workom oversize. Poza klasykami, w aktualnej kolekcji MAKO znajdziemy wiele mocnych akcentów - torby z długimi, sięgającymi niemal kolan frędzlami, rockowe botki czy seksowne, czerwone szpilki.

fot. MAKO