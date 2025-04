Do uszycia swojego hitu –kombinezonu moro potrzebują aż 40 elementów! Projektanci i konstruktor zwracają uwagę na każdy detal, odszycie, a także materiały. Bo marka SI-MI to unikalne kroje i charakterystyczne detale. Dlatego ceny ich dzianinowych swetrów, bomberek, płaszczy, jedwabnych sukienek są często, choć nie zawsze, wyższe od ubrań z sieciówek.

Dlaczego? Zobacz film, a dowiesz się na co zwracać uwagę przy wyborze modnych i utrzymanych w klasycznej kolorystyce ubrań.

