W warszawskim salonie biżuterii Beller świętowano właśnie pierwsze urodziny marki. Na przyjęciu pojawiła się prasa, ale i polskie celebrytki. Wśród nich m.in. wyglądająca jak zwykle fantastycznie Kamilla Baar. Prosta sukienka, czarne rajstopy i dodatki, a do tego mocniejszy akcent w postaci ramoneski. Mimo, że tene element garderoby jest już obcykany na wszystkie sposoby, to i tak na niej wygląda wciąż fantastycznie.

Modne gwiazdy na urodzinach salonu Beller

Agata Nizińska zaliczyła już kilka wpadek, jednak mimo to jej styl jest coraz bardziej wyrazisty. Aktorka uwielbia oversize'y i warstwowość. Tym razem postawiła na odważny płaszcz z krzykliwą podszewką. Zaś Halina Mlynkova na imprezie pojawiła się w przebraniu śnieżynki. Sweterek z kapturem ozdobionym naturalnym futrem niestety wyglądał na niej zbyt infantylnie. A na koniec Anna Popek. Znana dziennikarka postawiła tym razem na smart casualowy look przełamany dżinsową koszulą. Która według was wyglądała najlepiej, a która najgorzej?

