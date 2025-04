W Polsce mamy wielu znakomitych projektantów, którzy nie lansują się przy ściankach i nie udzielają wywiadów. Swoje kolekcje tworzą w ciszy we własnych pracowniach, starając się skupić na potrzebach odbiorców. Obserwują styl uliczny i wyróżniających się ludzi, a to czym i kim się zachwycą, przenoszą do swoich projektów. To osoby z pasją, które wierzą w to co robią i same ubierają się w to, co zaprojektują.

Najlepsze polskie młode marki

Do najlepszych polskich marek należą: Mr.Gugu & Miss Go, Aloha From Deer, Love it Shop, Great As You, PLNY LALA, Life/Stab, Local Heroes, EVC DSGN i Sugarpills. Jeśli jeszcze ich nie znacie, czas to zmienić! W salonach znajdziemy także bluzy damskie w dużych rozmiarach.

To, co szczególnie zwraca naszą uwagę to ich świetne bluzy! Kolorowe, z zabawnymi napisami i nadrukami.

Fot. Love It (usta), Aloha From Deer (dynia), Local Heroes (kasa), Life/Stab (na modelce) / Kolaż: Polki.pl

Najmodniejsze polskie bluzy

Bawełniane bluzy są hitem tego sezonu. Można nosić je na wiele sposobów, łączyć tradycyjnie z wąskimi spodniami i trampkami lub nietuzinkowo, np. z kloszowaną spódnicą i botkami. Najmodniejszymi wzorami są nadruki ust, jedzenia i zwierząt, a także zabawne napisy!

Największe gwiazdy noszą polskie bluzy

Oryginalne bluzy naszych projektantów pokochały gwiazdy polskiego i światowego formatu. Na przykład ubrania od PLNY LALA nosi Agnieszka Szulim, bluzę Life/Stam Jessica Mercedes, a Local Heroes: Rita Ora, Cara Delevingne, Rihanna, Justin Bieber i Selena Gomez!

Fot. Mr. Gugu & Miss Go (tabletki i frytki), PLNY LALA (na modelce) / Kolaż: Polki.pl

Zanim standardowo wybierzesz się na mały shopping, najpierw zajrzyj na strony internetowe naszych polskich młodych marek! Warto wspierać rodzimych projektantów i nosić rzeczy, które powstają z pasją.

