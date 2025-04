Tygodnie mody to niepowtarzalna szansa, by dowiedzieć się, co będzie na czasie w nadchodzącym sezonie. W końcu to właśnie wtedy influencerki, fashionistki i projektanci prezentują światu trendy, które warto znać. Fashion Week to też niezwykle prestiżowe wydarzenie, a sam udział w nim uważany jest za spore osiągnięcie. Zobacz, jakie trendy na jesień-zimę 2019 lansowano podczas New York Fashion Week oraz przekonaj się, jak zaprezentowały się polskie trendsetterki!

SuperStyler i Oliwia Bugała na NYFW! Zobacz stylizacje!

W Nowym Jorku śledziłyśmy stylizacje Marty Lech-Maciejewskiej (SuperStyler) i Oliwi Bugały, które zostały zaproszone na NYFW przez TRESemmé, której profesjonaliści już od 11 lat tworzą najmodniejsze fryzury, a marka jest głównym partnerem wydarzenia w kategorii pielęgnacji i stylizacji włosów! Na jakie stylizacje postawiły polskie influencerki?

SuperStyler i moc kolorów!

Marta Lech-Maciejewska zaprezentowała kilka świetnych looków! Mieliśmy okazję widzieć ją zarówno w nieco bardziej streetowym stylu, ale też i w modnych sukienkach maxi! Czym wyróżniła się na NYFW? Naszym zdaniem przede wszystkim nietuzinkowym podejściem do łączenia kolorów! Wszystkie stylizacje SuperStyler zachwycały mnogością barw i printów. Zresztą, zobaczcie same!

Źródło: Screen Instagram SuperStyler: superstylerblog/

Oliwia Bugała i total look!

Z kolei Oliwia Bugała postawiła na total look! Jej stylizacje to przede wszystkich połączenie elegancji ze streetowym akcentem! Zobaczymy więc mnóstwo bieli, kolorów ziemi i szarości! Jak wam się podobają jej stylizacje?

Uwielbiam stylizacje „total look” kluczem do sukcesu jest zabawa fasonami i warstwami. - pisze na swoim Instagramie Oliwia Bugała

Źródło: Instagram Oliwia Bugała: oliwia_bugala/

Nie tylko ubrania! NYFW to też fryzury!

Za stylizację fryzur modelek i polskich influencerek podczas Tygodnia Mody odpowiadała marka TRESemmé! Polskie fashionistki zachwycały romantycznymi lokami, upięciami i fryzurami ze spinkami!

Źródło: Instagram Oliwia Bugała: oliwia_bugala/ i SuperStyler: superstylerblog/

Trendy wprost z New York Fashion Week!

Tydzień mody w Nowym Jorku odbywa się co roku w lutym i we wrześniu. Jest serią wydarzeń (zazwyczaj trwających 7-9 dni), podczas których prezentowane są międzynarodowe kolekcje oraz modowe trendy. Jest to jeden z czterech (obok tygodnia mody w Paryżu, Londynie i Mediolanie) najważniejszych wydarzeń z dziedziny fashion na świecie, wspólnie określanych jako "Big 4"!

Źródło: Instagram TRESemmé Polska: tresemmepolska/

Jakie trendy zaprezentowano podczas NYFW?

KarmeLOVE, czyli beże, brązy, kawa z mlekiem i kolory ziemi nadal mają się bardzo dobrze!

Sukienki maxi, czyli długość ma znaczenie!

Motyw zwierzęcy, jako trend, o którym nie wolno zapominać!

Pink i Fluo czyli zoom na kolory

Total look - czyli modnie, wygodnie i ciepło

Źródło: Instagram TRESemmé: tresemme/

TRESemmé jako oficjalny sponsor New York Fashion Week w kategorii pielęgnacji i stylizacji włosów w ciągu 11 lat wziął udział w pokazach takich projektantów jak Oscar de la Renta, Carolina Herrera czy Kate Spade.

Główna stylistka marki - Justine Marjan i jej zespół, przy pomocy gamy profesjonalnych produktów TRESemmé, tworzą najmodniejsze fryzury na pokazy takich projektantów, jak Naeem Khan czy Alice + Olivia.

Justine Marjan, główna stylistka marki TRESemmé, tworząc look na pokaz New York Fashion Week, Żródło: Materiały prasowe

Ale TRESemmé to nie tylko sponsor. Marka działa za kulisami, współtworząc najgorętsze trendy na nadchodzący sezon. Jednocześnie poprzez media społecznościowe TRESemmé pokazuje, jak przenosić modowe trendy z wybiegów do życia codziennego!

Gładki kok stworzony na pokaz Alice + Olivia, Źródło: Materiały prasowe

Maksymalne wygładzenie z olejkiem do włosów TRESemmé, Źródło: materiały prasowe

Odile Gilbert, główna stylistka pokazu Jonathan Simkhai w czasie pracy, Źródło: Materiały prasowe

Kalendarz branży modowej jest pełen wydarzeń, których nie możesz przegapić. Jedno z nich jest niekwestionowanym priorytetem: New York Fashion Week. Dwa razy w roku do Nowego Jorku, podobnie jak do Paryża, Londynu i Mediolanu, zjeżdżają trendsetterzy z całego świata, aby poznać najgorętsze trendy nadchodzącego sezonu. Gdy w 2006 roku szukaliśmy sposobu, aby pokazać, jak głęboko zakorzenione w świecie mody są idee i wartości TRESemmé, wiedzieliśmy, że musimy się tam znaleźć: i to w pierwszym rzędzie! (...) Od 2006 roku TRESemmé jest oficjalnym sponsorem New York Fashion Week. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z najbardziej innowacyjnymi fryzjerami w branży. - czytamy na oficjalnej stronie TRESemmé

