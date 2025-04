Maja Salamon to piękna polska modelka, która od czasu do czasu robi nam wspaniałe niespodzianki. Mimo, że póki co nie znajduje się w grupie "top modelek" z polskim paszportem to jest na doskonałej drodze. Jakiś czas temu eteryczna blondynka zachwyciła nas występem w kolorowej kampanii Prady, teraz została gwiazdą lookbooku Donny Karan i jej kolekcji Resort 2015.

Maja Salamon ma na swoim koncie już kilka sesji zdjęciowych do Vogue Japan, czy Russia, a do tego można ją było zobaczyć na niezliczonej ilości topowych wybiegów mody Mediolanu, Paryża, Londynu, Nowego Jorku i...Warszawy.

Kolejny sukces pięknej Polki niezmiernie nas cieszy i życzymy jej kolejnych kamapanii reklamowych oraz pracy z największymi gwiazdami świata mody. Oby tak dalej!

Zobaczcie Maję Salamon w lookbooku Donny Karan Resort 2015: