Czy polscy projektanci mody są znani na świecie?

To, że polskie modelki robią furorę na świecie wszyscy wiemy. A jak jest z naszymi projektantami? W Polsce są celebrytami, występują w telewizji i traktowani są na równi z gwiazdami wielkiego formatu. Inspirujemy się ich stylem, traktujemy jako ekspertów i wyrocznie mody. U nas są wielcy, ale czy ktokolwiek o nich słyszał zagranicą?

Słyszymy o sukcesach Joanny Przetakiewicz i La Manii, która sprzedaje się w Harrodsie. Magda Butrym ubiera Kim Kardashian i słynne top modelki. Evę Minge kochają zagraniczne gwiazdy a Gosia Baczyńska, co roku pojawia się na tygodniu mody w Paryżu. Słyszymy, że wielu polskich projektantów zarabia duże pieniądze na Bliskim Wschodzie, biorą udział w zagranicznych fashion weekach... Zawsze cieszą nas sukcesy Polaków, ale ile w tych sukcesach jest medialnej propagandy, a ile prawdy? Dlatego postanowiłyśmy sprawdzić, gdzie, o kim słyszeli.

Zapytałyśmy kilku zagranicznych dziennikarzy czy znają jakichkolwiek polskich projektantów. Bo jeśli ludzie z działki fashion o nich nie słyszeli, to co dopiero przeciętni odbiorcy mody? Zobaczcie, co nam odpowiedzieli.

Od razu do głowy przychodzi mi Dawid Tomaszewski i Maldoror, ale obaj z tego, co wiem aktualnie pracują i tworzą w Niemczech...

- Judith Girard-Marczak - redaktor mody Showcase / Paryż

Niestety, nie kojarzę żadnych polskich projektantów, oprócz Dawida Tomaszewskiego, którego pokaz widziałam kiedyś w Lizbonie.

- Alessandra Pellegrino, redaktor mody Glamour Italia / Mediolan

Dawid Tomaszewski - fot. ONS.pl

Magda Butrym! Dwukrotnie pisałyśmy o niej na łamach naszego magazynu. Spotkałam się z jej projektami po raz pierwszy wiosną 2016 i od tamtej pory śledzę jej fantastyczną pracę. Zakochałam się w sukience Lancaster z jej jesiennej kolekcji i chce ją koniecznie kupić w tym sezonie.

- Zeynep Seren Ilkan, redaktor mody Vogue.com.tr /Istambuł

Magda Butrym - fot. ONS.pl

Nie za bardzo kojarzę polskich projektantów. Znam jedynie Gosię Baczyńską a to dlatego, że pokazuje się na Paris Fashion Week.

- Ann Binlot, redaktor mody Document Journal /Nowy Jork

Wiadomo od dawna, że włoscy, francuscy, brytyjscy czy amerykańscy projektanci to międzynarodowe gwiazdy. Ich nazwiska znane są powszechnie, nie tylko wśród modowych zapaleńców - z nimi, póki co, nie ma co konkurować.

Jednak kraje, nie kojarzące się od razu z modą też mają swoje nazwiska i brandy, które posiadają światową renomę. Niemcy mają chociażby Hugo Bossa, Phillippa Pleina, Jil Sander. Karl Lagerfeld też jest Niemcem. Szwecja ma swój H&M, Tiger of Sweden czy Cheap Monday. Belgia Martina Margielę, Rafa Simonsa czy Driesa Van Notena.

To nie koniec. Holandia słynie z projektów Iris Van Herpen, Marlies Dekkers czy duetu Viktor & Rolf. Liban ma Eliego Saaba i Zuhaira Murada a Hiszpania - Manolo Blahnika, Cristóbala Balenciagę i Paco Rabbane... Kiedy do tego jakże zacnego grona dołączy nazwisko z Polski?

Muszę przyznać, że nie znałam żadnego polskiego projektanta do czasu gdy zaczęli pojawiać się na Lisbon Fashion Week. Zaciekawiła mnie polskie projekty, dlatego postanowiłam zgłębić temat. Tak natrafiłam na Asię Wysoczyńską i Maldorora. Bardzo spodobało mi się ich konceptualne podejście do mody i zabawa formą. Ważne jest by zgłębiać rynek, nigdy nie wiadomo gdzie, kto nas coś zaskoczy - szczególnie w czasach, gdy tak trudno jest znaleźć coś nowego.

- Catarina Vasques Rito, redaktor mody, freelancer /Lizbona

Maldoror - fot. prywatne archiwum projektanta

Jak widać świadomość zagranicznych dziennikarzy na temat polskich projektantów jest dość niewielka. Jednak nie załamujmy się, można to zawsze tłumaczyć tym, że ludzie z branży są zwyczajnie niedouczeni, że powinni znać lepiej rynek? A może po prostu nie mamy siły przebicia lub pieniędzy na dobry PR?

Żaden polski projektant nie przychodzi mi do głowy.

- Hidetaka Furuya, dziennikarz mody, freelancer /Tokio