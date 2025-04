68. festiwal w Cannes już za nami. W tym roku podobnie jak i w poprzednich mogliśmy być dumni z polskich akcentów podczas tego jakże ważnego wydarzenia artystycznego. Niestety nie zostaliśmy nagrodzeni, jednak Daniel Olbrychski jako członek jury (nawet w Crocsach) i piękne Polki na czerwonych dywanach w zupełności nam wystarczyły. A która z nich wyglądała najlepiej? Zadecydujcie głosując w naszej sondzie!

Piękne Polki na 68. festiwalu w Cannes

Kasia Smutniak, która co roku pojawia się na imprezie, tym razem towarzyszyła swojemu ukochanemu, producentowi filmowemu Domenico Procacciemu. Modelka i aktorka w bieli wyglądała bardzo monumentalnie i pięknie. Podobnie jak Anja Rubik. Nasza gwiazda postawiła na czarną kreację w swoim stylu od Versace.

Zaś podczas słynnej gali amFar (The Foundation for AIDS Research), modelka wybrała boską suknię w kolorze niebieskim od Dsquared2. Na tej samej imprezie można było spotkać inną polską top modelkę - Małgosię Belę. Piękność podobnie jak inne wybrała biel która w tym roku święciła triumfy. A na koniec niespodzianka. Weronika Załazińska to polska blogerka, która zrobiła furorę w Cannes. Na jej biały komplet zwróciła uwagę sama Chiara Ferragni - jedna z najsłynniejszych blogerek na świecie.

Nam najbardziej podobała się Anja Rubik w sukni włoskiego duety Dsquared. Blondynka w maxi sukni z plisami prezentowała się przepięknie. Jednak decyzję pozostawiamy wam. Głosujcie!

