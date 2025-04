Mimo, że sama urodziłam się kilka lat wcześniej niż rozpoczął się pokemonowy szał, doskonale wiem o co w tym wszystkim chodzi. Mam o 10 lat młodszą siostrę, której pokój zawsze wyglądał jak "pobojowisko" po pokemonowych rozgrywkach. Maskotki, naklejki, książki, komiksy i kilkadziesiąt innych gadżetów dosłownie zalegały na półkach. Zawsze uważałam, że to spora przesada, ale to pewnie dlatego, że sama wychowywałam się w czasach, kiedy na wymarzoną lalkę Barbie czekałam cały rok, aż do świąt Bożego Narodzenia.

Jak to możliwe, że po tylu latach Pokemony wracają i to ze zdwojoną mocą? Głównie pewnie dlatego, że to miły powrót do dzieciństwa dla tych z was, które kilkanaście lat temu zachwycały się Pikachu i staczały walki z Bulbasaurem. Tylko, że wtedy gra mogła toczyć się na podwórku przy udziale zabawek, albo na konsoli Nintendo. Teraz możecie łapać pokemony w "realnym" świecie i czerpać z tego nie dala zabawę.

Dowiedz się więcej o najnowszej aplikacji Pokemon Go!

A ze wszystkimi trendami jest tak, że nie pozostają bez wpływu na kilkanaście innych dziedzin. I tak projektanci zaczynają tworzyć ubrania z nadrukami tych miłych stworków, a marki kosmetyczne wypuszczają linię w pięknych, słodkich opakowaniach. Pokemony inspirują również makijażystów i manicurzystów z całego świata. Zobaczcie ich najlepsze prace!

Makijaże

Paznokcie

Kosmetyki

1. balsamy do ust It's Demo, cena ok. 30 zł, 2. naklejki na paznokcie Love by Luna, cena ok. 20 zł, 3. lakier do paznokci It's Demo, cena ok. 25 zł, 4. cienie do powiek It's Demo, cena 50 zł, 5. naklejki do paznokci Jamberry, cena ok. 25 zł