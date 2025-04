Mocniej podkreślone oczy, bronzer i rozświetlacz na policzkach i usta pomalowane beżową szminką to jeden z naszych ulubionych makijaży. Na premierze filmy "Wkręceni 2" na taki właśnie look postawiła Anna Mucha i Marta Żmuda-Trzebiatowska. Która aktorka wyglądała lepiej? My już mamy swoją faworytkę!

Reklama

Więcej pojedynków gwiazd:

Małgorzata Socha kontra Barbara Kurdej-Szatan

Maja Sablewska kontra Katarzyna Sowińska

Klaudia Halejcio kontra Agnieszka Więdłocha