Postanowiłyśmy porównać 2 popularne show telewizyjne w kontekście stylizacji prowadzących. Wszystkie wyglądają świetnie jednak ich stylizacje diametralnie się od siebie różnią. Dlatego też musicie zadecydować, który styl pasuje wam bardziej. Bardzo modowy i wyrafinowany, który prezentują sobą Anja Rubik i Joanna Przetakiewicz, czy kolorowy i wiosenny, na który stawiają Agnieszka Chylińska i Katarzyna Bujakiewicz.

Modne gwiazdy z telewizyjnych show

Joanna Przetakiewicz na jednym z nagrań "Project Runway" pojawiła się w ozdobnym spodniach z szerokimi nogawkami i rozkloszowanym topem z metką La Mania. Zaś Anja Rubik w tym samym odcinku prezentowała się zniewalająco w prześwitującej kreacji na cienkich ramiączkach. Seksownie, ale z klasą!

Kontrastujące looki zaprezentowały gwiazdy show "Mali Giganci". Katarzyna Bujakiewicz postawiła na mocne kolory i odważne dodatki. Wzorzyste spodnie i masywny naszyjnik bardzo do niej pasują. Zaś Agnieszka Chylińska wybrała rozkloszowaną sukienkę w mocnym odcieniu jasnego niebieskiego. Niestety musimy przyznać, że wolimy artystkę w bardziej stonowanych lookach. Wiemy, że to program z dziećmi w roli głównej, jednak co za dużo to niezdrowo.

