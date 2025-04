Gwiazdy uwielbiają styl hippie a często nawet noszą te same ubrania. Tym razem było podobnie. Kamila Szczawińska pojawiła się na jednej z imprez w sukience polskiej marki Just Paul (kosztuje ok. 450 zł). Jakiś czas później w tym samym projekcie można było oglądać Paulinę Sykut - Jeżynę. Obie wyglądały dobrze, ale która lepiej?

Pojedynek gwiazd na look z tą samą sukienką

Kamila Szczawińska, która nota bene jest twarzą Just Paul wystylizowała białą sukienkę z perforacjami z kolorowymi butami sportowymi zaś Paulina Sykut wybrała bardziej kobiece dodatki. Sandałki na obcasie i torebka Miu Miu z frędzlami wyglądały świetnie. Nam bardziej podoba się look dziennikarki, chociaż modelka też wyglądała niczego sobie. Jednak decyzja należy do was! Głosujcie w naszej sondzie.

