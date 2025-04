Philips wprowadził właśnie do swojego portfolio rewolucyjne golarki Series 9000, które są przyszłością golenia. Z tej okazji już niedługo ruszy konkurs Misja Kosmos, w ramach którego, choć brzmi to dość niewiarygodnie, Philips przekaże zwycięzcy bilet na lot w kosmos!

Aby stać się drugim Polakiem w historii, który znajdzie się w przestrzeni kosmicznej, należy nagrać filmik pokazujący, jak można pokonać prawa fizyki. Autorzy 6 najlepszych zgłoszeń otrzymają kolejne wyzwania - jedno opracowane przez współpracujących z Philipsem videoblogerów: adBustera i SciFun oraz jedno wybrane spośród pomysłów internautów. Po drugim etapie zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma niewiarygodną szansę odbycia podróży na wysokość 100 km. Można więc liczyć na kosmiczną zabawę i rewolucyjne wyzwania.

Tak samo rewolucyjne są nowe modele golarek Philips Series 9000, których głowice, dzięki autorskiej technologii ContourDetect, poruszają się w ośmiu różnych kierunkach, tak, aby wykryć kształt twarzy i się do niego dostosować. Dzięki temu, aby usunąć włoski z trudno dostępnych miejsc, szczególnie tam, gdzie rosną one w różnych kierunkach, nie trzeba już golić tego samego miejsca na twarzy lub szyi kilka razy, narażając tym samym skórę na niepotrzebne podrażnienia. Golarki wyposażone są także w zaawansowany system precyzyjnych ostrzy V-Track, które skutecznie wyłapują i usuwają najbardziej przylegające włoski. Dzięki tej innowacji golarka usuwa do 20% więcej włosków w każdym ruchu*. Personalizacja ustawień pozwala zaś mężczyznom na dostosowanie tryby pracy golarki do typu skóry i włosów, co zapewnia optymalny komfort na wszystkich partiach twarzy i szyi.

75 lat historii i doświadczenia w opracowywaniu nowych technologii, które całkowicie zmieniły podejście mężczyzn do golenia, pozwoliło na stworzenie golarek Series 9000 - jak dotąd najbardziej zaawansowanych golarek elektrycznych w ofercie Philips. Teraz Philips chce pójść kilka kroków dalej i pomóc zbudować historię Polski w kosmosie, a Ty możesz stać się jej częścią. Podejmij wyzwanie i weź udział w konkursie Misja Kosmos!

*w porównaniu z modelami Philips SensoTouch

Szczegóły na www.philips.pl/misjakosmos