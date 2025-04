Wczoraj do sprzedaży trafiła najnowsza kolekcja PLNY Lala na zimę 2015. Polska marka, która wiedzie prym w damskiej modzie streetowej po raz kolejny zaangażowała do projektu fotografa Łukasza Zięta, co zaowocowało soczystym i pięknym lookbookiem. Urodziwa Martyna Gaca w makijażu Magdy Szulc prezentuje się fantastycznie. Podobnie jak ubrania, które ma na sobie.

PLNY Lala - kolekcja zima 2015

W kolekcji marki znajdziecie nowe modele kultowych już dresów z napisem "LALA" i ubrań z motywem ust "kiss". Z nowości najbardziej podobają nam się kostiumy kąpielowe, które przydadzą się planującym wakacje w najbliższym czasie. Do tego nowe hasła i nadruki, a wszystko w mocnych kolorach, lub tych delikatnych pastelowych. My na pewno wybierzemy się na zakupy, a wy?

