Po raz kolejny jako pierwsze możecie zobaczyć zdjęcia i przeczytać o najnowszej kampanii popularnej marki PLNY Lala. Polski brand, który szturmem zdobył nasze serca wybrał się tym razem w podróż na Flordyę. Tam pod słońce Miami piękna Lala Daly pozuje w wiosenno-letnich projektach Elisy Minetti.

PLNY Lala na wiosnę i lato 2015

PLNY Lala kontynuują podróż po Stanach Zjednoczonych. Po przygodzie z 2014 roku w słonecznej Kalifornii przyszła pora na jeszcze bardziej słoneczną Florydę. Dyrektor kreatywna - Elisa Minetti na nowy sezon proponuje: t-shirty, krótkie bluzy, koszule, spodenki oraz stroje kąpielowe.

Wszystko utrzymane w typowym dla marki klimacie.

Hasłami przewodnimi najnowszej kolekcji są: "Inhale exhale" ,"Don’t be a dick, "Be my hero", "What goes around comes around, "Donut state of mind", "Love to be wet" a także "Romance why not". Wszystkie te zabawne zdania znajdziecie na projektach PLNY Lala.

Ceny kolekcji zaczynają się od od 89 złotych a kończą na 249 złotych.

