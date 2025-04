PLNY Lala to jedna z tych marek, która nie tylko w naszym kraju zyskała wielką popularność, ale i zagranicą. Ten polski brand planuje nawet otwarcie butiku w kultowej miejscówce w USA, jaką jest Venice w Los Angeles. Tym razem marka przedstawia swój lookbook na lato 2014. Zdjęcia autorstwa Łukasza Ziętka pokazują seksapil, który aż bije od kobiet noszących nawet dresy i oversize'owe bluzy. W tym przypadku Edyty Zając, która pozowała do lookbooka.

W letniej kolekcji PLNY Lala widzimy klasyczne elementy tj. dresy, czy szorty, jednak urozmaicone są one świeżutkimi modelami prosto z taśmy. Mamy dekatyzowaną bluzę z napisem LALA, podzielonym na przód i tył, czyli skrót - L.A. Do tego T-shirty z nowymi hasłami i inne ciuchy z modnymi nadrukami. Wszystko utrzymane w warszawskim klimacie ulicznej mody XXI wieku. Kochamy to!

