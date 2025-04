PLNY Lala to warszawska marka streetwearowa, która od kilku sezonów bije rekordy popularności. Pokusimy się również o stwierdzenie, że ubrania z ich metką to po niezbędnik każdej fashionistki. Oprócz klasycznych modeli t-shirtów z nadrukami, bluz, dresów i szortów, marka poszerza swoje portfolio i jesienią 2014 proponuje również torby.

Modne PLNY Lala na jesień 2014

Twarzą najnowszej kolekcji marki została Monika Ordowska, modelka z Warszawy, o której jakiś czas temu zdobyła ogromną popularność. Jednak wracając do samych ubrań. Jakiś czas temu PLNY Lala lansowały hasło "Warszawska Lala" - teraz wybiera slogan "Need A Bad Guy" w końcu, nowy sezon przynosi nowe możliwości...? Zobaczcie więcej zdjęć zaglądając do naszej galerii z lookbookiem.

Zajrzyjcie do galerii z jesiennymi nowościami od PLNY Lala: