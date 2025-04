Soleil to z francuskiego – słońce. Drobne pliski biegnące z góry na dół przypominają radosne promyki słońca, więc nazwa solejka doskonale pasuje do tej spódnicy.

Ta drobno marszczona spódnica była popularna w latach 70., a teraz przeżywa swój wielki comeback. Już od kilku sezonów pojawia się na pokazach mody u wielu projektantów, a tej jesieni opanowała nasze sieciówki i, co za tym idzie, ulice.

Jaką długość wybrać?

W tym sezonie przede wszystkim nosimy solejki midi. Są najbardziej eleganckie i pełne romantyzmu. Plisowana spódnica w wersji mini jest niezwykle dziewczęca, ale trudniejsza w stylizowaniu – łatwo uzyskać kiczowaty efekt. Solejki maxi nosi się przede wszystkim na eleganckie imprezy typu ślub czy wielka gala.

Do czego nosić plisowaną spódnicę?

Wcześniej, nawiązując do strojów baletowych, plisowane spódnice łączyło się z gładkim body, dopasowaną trykotową bluzką lub obcisłym golfem. Romantyczki zestawiały ją z dopasowanym żakietem w stylu retro, koszulą z żabotem czy pensjonarskim kołnierzykiem. Teraz coraz częściej solejki nosi się w zestawieniu z cieższymi górami: szerokim swetrem oversize, skórzaną ramoneską czy dresową bluzą.

I, tak jak wcześniej, dodawano do solejek baletki lub niskie pantofelki, teraz są to przede wszystkim wysokie szpilki, ale również trampki, botki czy nawet solidne motocyklówki.

Z czego jest uszyta?

Tradycyjna – z cienkiego, delikatnego materiału, najczęściej z podszewką. Nietypowa – ze sztucznej skóry, sztywniejszej metalicznej tkaniny, a nawet z weluru.

Kto może ją nosić?

Plisy dodają, niestety, objętości w biodrach i udach, więc nie jest to fason dla kobiet mocno zaokrąglonych w tych miejscach. Powinny unikać jej panie o typowej figurze gruszki.

Mogą się za to na nią skusić panie o pełniejszej, ale proporcjonalnej sylwetce. Pionowe linie, jakie tworzą liczne zakładki, optycznie wysmuklają sylwetką, a zwiewny materiał dodaje lekkości. Ważne jest jednak, by spódnica była jednobarwna i matowa.

To wysmuklenie i wydłużenie będzie doskonałe również dla niewysokich kobiet.

Jak prać o plisowaną spódnicę?

Przede wszystkim powinnaś sprawdzić na metce zalecenia producenta. Delikatne solejki pierze się najczęściej ręcznie w niskiej temperaturze. Możesz też wsadzić spódnicę do specjalnego woreczka na bieliznę i ustawić w pralce bardzo delikatny program. Jeśli obawiasz się, że sama nie podołasz temu zadaniu, oddaj spódnicę do pralni – cena takiego prania nie jest wysoka, a będziesz mieć pewność, że nie zmieni swojej formy.

Jak prasować solejki?

Właściwie, jeśli ją dobrze rozwiesisz po praniu, nie powinna wymagać prasowania. Jeśl jednak ma jakieś zagniecenia, polecam ci parowacz/prasownicę – wygładzi je, a nie rozprasuje zakładek.

