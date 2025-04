Żeby uprzedzić komentarze, nie nie będziemy brały ze sobą wszystkich 12 rzeczy na plażę :) Jednak na pewno się w nie zaopatrzymy - w te lub podobne propozycje. Mianowicie. Na plaży w tym roku musimy wyglądać, ale przede wszystkim czuć się świetnie. Mamy podstawowe elementy plażowej garderoby jak i gadżety, które zapewnią nam komfort i wygodę.

Plażowy niezbędnik 2016

Zatem zaczynamy! Niezbędny będzie strój kąpielowy. Jednoczęściowy kostium we wzór z TK Maxx ukryje wałeczki a bikini z Calzedonii doskonale podkreśli np. niewielki biust. Ten model przetestowałam w zeszłym sezonie (tylko w czarno-białej wersji), jest naprawdę niezastąpiony!

Do tego wszelkiego rodzaju okrycia. Postawiłam na sukienkę z włóczki, którą znajdziecie w Mango a także chustę z Solara w tropikalny wzór. Zaś w C&A znalazłam pareo-spódnicę w czarnym kolorze. To w sekundę zamieni nasz plażowy zestaw w wieczorowy look na wakacyjną imprezę.

A co do dodatków? Nie obejdziemy się bez kapelusza. Słomkowy z dużym rondem znajdziecie w New Look a dopasowaną do niego torbę - kosz, w H&M. Na plaży nie może nam zabraknąć również ręcznika. Ten zabawny we wzór donuta z Aloha From Deer na pewno zwróci uwagę innych plażowiczów.

Na nosie w te wakacje muszą znaleźć się porządne okulary. Wybrałam stylowy model z nowej kolekcji Persol. Zaś na nogach muszą znaleźć się ekstrawaganckie buty. Ja postawiłam na pluszowy szał do Pumy. Klapki zaprojektowane przez Rihanne są zabawne i...na pewno trafiły już na listę fashionistek na całym świecie.

Jednak oprócz stylu nie może nam na plaży zabraknąć rozrywki. Mam pomysł i na to. Smartfon i codzienna lektura Polki.pl na pewno umili wam czas na plaży :) A jak będziecie chciały posłuchać muzyki, niezastąpionym okaże się bezprzewodowy głośnik. Ja zakochałam się w różowej nowości Sony H.EAR GO.

