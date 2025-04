Wakacje to przede wszystkim czas spędzony nad wodą. Nieważne, czy podróżujesz w tropiki, czy żeglujesz po Mazurach - moda plażowa obowiązuje wszędzie! W końcu sam kostium kąpielowy nam nie starczy, a wysłużone pareo to przeżytek. Zatem sukienki i tuniki na plażę to must-have!

Aktualnie modna kobieta na plaży nie może obejść się bez sukienek, tunik, kimon i całej reszty. W związku z tym mamy dla was kilkadziesiąt modnych propozycji z polskich sieciówek. Wśród nich znajdziecie propozycje w modne zwierzęce printy, mocne kolory, geometryczne wzory, czy te w stylu etno.

Modne tuniki, sukienki i kimona na plażę

Odpowiednia kreacja to również doskonałe rozwiązanie dla tych, które nie czują się zbyt komfortowo we własnym ciele. W końcu na plaży jesteśmy całkowicie wyeksponowane. Z ratunkiem przychodzi właśnie moda! Dzięki luźnym, szyfonowym kreacjom będziemy czuć się jak prawdziwe gwiazdy. Skusicie się w tym sezonie na te modne plażowe rozwiązanie?

