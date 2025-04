Zima zbliża się nieubłaganie, za oknem robi się coraz mroźniej, a więc nadszedł czas na wymianę lub uzupełnienie garderoby. New Look zaprezentował właśnie nową kolekcję płaszczy, kurtek i poncho, dzięki którym nawet podczas zimy będziesz czuła się ciepło, komfortowo i przede wszystkim modnie.

Płaszcz to najpopularniejsze okrycie wierzchnie. Znamy już dwurzędowe trencze, modele oversizowe, czy klasyczne formy. W tym sezonie New Look proponuje płaszcze z niebanalnym detalem – eleganckim futrzanym kołnierzykiem. W swoich kolekcjach na ten sezon mają go, min.: Carolina Herrera, Altuzarra, Jason Wu.

Taki dodatek sprawdzi się nie tylko jako modny akcent, ale i praktyczne rozwiązanie, chroniące szyję podczas niskich temperatur. Jest nie tylko modny, ale także ciepły i przytulny, dlatego nie może zabraknąć go w twojej szafie.

W stacjonarnych sklepach New Look oraz na oficjalnym profilu New Look na Facebooku znajdziecie najmodniejsze trendy tego sezonu, takie jak płaszcze z klamrą, zamkiem błyskawicznym, przewiązane w pasie, a nawet poncho – must have tej zimy.

Obejrzyjcie galerię i wybierzcie swój ulubiony płaszcz lub kurtkę na zimę!

7 z 18 Kurtka New Look, cena ok. 279zł

8 z 18 Kurtka New Look, cena ok. 219zł

9 z 18 Kurtka New Look, cena ok. 149zł

10 z 18 Płasz New Look, cena ok. 149zł

11 z 18 Kurtka New Look, cena ok. 279zł

12 z 18 Płaszcz New Look, cena ok. 299zł

13 z 18 Kurtka New Look, cena ok. 329zł

14 z 18 Płaszcz New Look, cena ok. 249zł

15 z 18 Płaszcz New Look, cena ok. 249zł

16 z 18 Poncho New Look, cena ok. 129zł

17 z 18 Poncho New Look, cena ok. 129zł