Na szczęście pogoda nas oszczędza i nie musimy jeszcze chodzić w bardzo grubych puchówkach. To idealny moment na noszenie kolorowych płaszczyków i kurtek z efektownymi detalami. Modne naszywki, efektowne suwaki, oryginalne przeszycie czy futrzane wstawki. Wszystkie chwyty dozwolone!

Modne płaszcze z futrzanym kołnierzem

W naszym dzisiejeszym zestawieniu znajdziecie: eleganckie płaszcze, wygodne parki i modne kurtki z ciepłym kołnierzem. Kolorystyka większości modeli utrzymana jest w stonowanych odcieniach: zieleni, szarości, różu i czerni.

Większość wypatrzonych przez nas modeli pochodzi z popularnych sieciówek: River Island, New Look, Zara i New Yorker.

