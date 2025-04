Choć w tym sezonie, wśród okryć wierzchnich na wybiegach zdecydowanie królują kurtki, a nawet króciutkie bolerka, to mimo to, znajdzie się też coś dla fanek płaszczy. W końcu moda, to tak rozległy temat... Jakie płaszcze będą najmodniejsze w sezonie wiosna-lato 2014?

Najmodniejsze płąszcze wiosna-lato 2014?



Hitem są płaszcze pastelowe, ale nie tylko... Modne będą też płaszcze w mocnych, a nawet neonowych kolorach. Królują tu oranż, fuksja i kanarkowy żółty. A kroje? Pojawiają się płaszczyki retro, oversize, sportowe w kroju parki, albo klasyczne trencze. Ze wszystkich tych najmodniejszych rodzajów płaszczy, wyszukałyśmy w znanych sklepach niedrogie, bo od 99zł do 299zł. Zobaczcie!

Najmodniejsze kroje płaszczy na wiosnę 2014

Zobaczcie, jakie modne płąszcze znalazłyśmy w znanych sklepach: