Najmodniejsze płaszcze wiosenne 2021 to te o luźnym, sportowym kroju, uszyte z cienkich, błyszczących tkanin. Dla tych z was, które lubią klasykę, polecamy płaszcze w ciemnych kolorach i o męskim kroju oraz wiązane w talii fasonem przypominające sylwetkę z lat 50.

Cienkie, z dużymi kołnierzami, pojemnymi kieszeniami i wiązane w talii - tak wyglądały płaszcze, które nasze mamy nosiły w latach 80. Teraz ten fason wraca do łask!

Pojawił się m.in. w kolekcji marki Ports 1961. Taki krój jest niezwykle kobiecy, wygodny i pasuje do wszystkich stylizacji - od casualowych (ze sportowymi butami i torbą XXL) po wieczorowe (z kopertówką i szpilkami).

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Ports 1961, Angel Schlesser

Nie rozstajesz się z puchową kurtką? Na wiosnę zamień ją na płaszcz w sportowym stylu z mnóstwem sprzączek, kieszeni i ściągaczy. Niektóre modele pozwalają zrezygnować z torebki - są w stanie pomieścić wszystko to, czego potrzebujesz.

Kolor płaszcza dowolny - na wybiegach pojawiały się zarówno te pastelowe jak i białe, czarne czy w barwach ziemi.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Hugo Boss, Max Mara

Modny będzie połysk! Krój ma w tym wypadku drugorzędne znaczenie, bo ortalionowe czy gumowane płaszcze mogą być na suwak, jedno lub dwurzędowe, z kapturem lub bez, długie lub krótkie.

Noś je w kontraście do biznesowych stylizacji lub staraj się, by stworzyły spójną całość z bluzą i spodniami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Balmain, Hugo Boss

Look, który pokochają minimalistki. Ciemny - czarny lub granatowy płaszcz o męskim kroju, noszony z eleganckimi spodniami i wzorzystą koszulą, to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu.

Płaszcz powinien mieć luźne (mogą być nawet nieco za długie) rękawy i szerokie poły - ma otulać sylwetkę i sprawiać, że możemy się za nim „schować".

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Aimons, Sportmax

Klasyczny trencz pojawia się niemal w każdych, wiosenno-zimowych trendach. W tym sezonie wybieraj te z ogromnym kołnierzem, suwakami i kontraktowymi wstawkami.

Tej wiosny podkreślamy talię - jeśli tradycyjny pasek od płaszcza to dla ciebie za mało, możesz wykorzystać cienki skórzany pasek, który dodatkowo ją zaakcentuje.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Bovarovskaya, Akris

Podkreślony w talii paskiem, o długości do kolan, dwurzędowy (najlepiej z guzikami w tym samym kolorze co kolor płaszcza) i delikatnie rozkloszowany - klasyczny płaszcz, który pięknie podkreśla kobiece kształty.

Powinien być uszyty z nieco sztywnego materiału, aby ładnie „odstawał" od sylwetki. Noś do niego skórzane botki i jedwabne, wzorzyste apaszki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Dice Kayek, Jil Sander

Płaszcze ze skóry (lub ekoskóry) pojawiły się m.in. w kolekcji Drome i Hugo Boss. Królowały te o długości do połowy łydki - dwurzędowe albo na suwak. Co ciekawe, nie były to klasyczne dla tego materiału barwy, pojawiały się za to te w odcieniach ciemnej mięty, czerwieni czy butelkowej zieleni.

Skórzane płaszcze nosimy nie tylko do eleganckich spódnic. Projektanci lansują je również w zestawieniu ze sportowym, swobodnym lookiem.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Drome, Hugo Boss

