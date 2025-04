Płaszcz zaraz po butach i torebce to element naszej szafy, który powinien być wybrany z rozwagą. To właśnie w niego warto zainwestować większe pieniądze, bo jest tą rzeczą, którą widać na pierwszy rzut oka. A w naszym klimacie okrycie wierzchnie ukrywa nasze stylizacje przez większość roku. Oczywiście o najmodniejszych płaszczach pisałyśmy już wcześniej i to nie raz.

Poznaj najmodniejsze kroje płaszczy i kurtek

Płaszcze w marynarskim stylu

Na pokazach mody - kilkunastu przez wybiegi przewinęły się modelki w charakterystycznych lookach inspirowanych oficerami. Dwurzędowe płaszcze, niektóre zdobione złotymi guzikami i wyszywane złotą nicią prezentowały się fantastycznie. W większości granatowe - klasyczne - płaszcze w styl marynarskim pojawiły się na pokazach m.in.: Miu Miu, Burberry Prorsum, Ermanno Scervino, Victorii Beckham, Niny Ricci, Comme Des Garcons, Dsquared2, Vivienne Westwood, Fendi, Salvatore Ferragamo i Chle.

|Od lewej: Nina Ricci, Sonia Rykiel, Dsquared2 - fot. FREE|

Musimy przyznać, że to jeden z naszych ulubionych trendów na jesień i zimę 2015/2016. Płaszcze w tym stylu są eleganckie, ale pasować będą niemal do wszystkiego. Im bardziej ekstrawagancki model tym lepiej. Granatowe płaszcze mikować możecie z dżinsami na co dzień i z sukienką na wieczór.

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jakie modele w cenach od. 149 złotych znajdziecie w sklepach: H&M, Mango, Zara, Zalando.pl, F&F, New Look i Levi's.



Victoria Beckham #AW15 x vb #NYFW Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Lut, 2015 o 8:14 PST

