Jesienią i zimą rządzić będą płaszcze oversize! Modne będą obszerne futra, poncza z połami, szerokie peleryny, hitem zaś będą długie płaszcze "szlafrokowe". Zobaczcie, co możemy znaleźć w sklepach!



Reklama

Płaszcze i futra oversize pojawiły się między innymi na pokazach Saint Laurent Paris, Chloe, Marni, Roberto Cavalli, Jenny Peckham, czy Donny Karan. To co wyróżnia kolekcje na sezon jesień-zima 2014/2015 to bogactwo kolorów (od pudrowych róży i beży po mocną fuksję i głęboką czerń), a także zdecydowane printy (motywy zwierzęce, geometryczne wzory i krata). Jeśli trendy z wybiegów wyjdą na ulice, tegoroczna jesień na pewno nie będzie nudna!

Jesienny płaszcz – najlepiej gruby obszerny - powinien znaleźć stałe miejsce w jesiennej szafie. Im będzie bardziej oversize, tym lepiej! Najlepiej zestawiać go z ubraniami o prostym, minimalistycznym kroju. Na co dzień ze spranymi rurkami lub boyfriendami, a na eleganckie wyjścia z ołówkową spódnicą i koszulą.

Fot. chloe.com



Zobaczcie, jakie płaszcze oversize znajdziecie w kolekcjach dostępnych w sklepach:





[CMS_PAGE_BREAK:Płaszcze H&M]



Płaszcze H&M

Kolekcję H&M zdominowała czerń. Znajdziecie tu płaszcze z szerokimi klapami oraz peleryny w czarno-białe paski lub metaliczną kratę.

Fot. hm.com.pl



[CMS_PAGE_BREAK:Płaszcze River Island]



Płaszcze River Island

River Island stawia na kratę i kontrast. Znajdziecie tu kilka modeli skrojonych jak męska marynarka, a także eleganckie, bardzo kobiece płaszcze w kolorach klasycznych.

Fot. riverisland.com



[CMS_PAGE_BREAK:Płaszcze Aryton]



Płaszcze Aryton

Aryton przyciąga kolorem. Znajdziecie tu eleganckie płaszcze "szlafrokowe" w odcieniach różu, beżu, fioletu i granatu.

Fot. aryton.pl

[CMS_PAGE_BREAK:Płaszcze Simple]



Płaszcze Simple

W Simple traficie na proste płaszcze wiązane w pasie lub zapinane na guzik w kolorach pastelowych.

Fot. simple-cp.com

[CMS_PAGE_BREAK:Płaszcze Zara]



Płaszcze Zara

Zara stawia na sportową elegancję. Znajdziecie tu luźne trencze i proste, pudełkowe płaszcze uszyte z tkanin dresowych i strukturalnych.

Reklama

Fot. zara.com.pl