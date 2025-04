Spis treści:

Reklama

Pudełkowe płaszcze jesienne to absolutna klasyka mody, która wraca z każdym sezonem. Wciąż w trendach są modele dwurzędowe o fasonie oversize. Widać w nich inspirację męską szafą, lecz także nawiązania do ikon kobiecej mody np. stylu Jackie Kennedy.

Preferowane kolory to ciepłe beże i brązy (camel wciąż na topie!), mogą być gładkie lub w jodełkę. Taki płaszcz pasuje zarówno to stylizacji eleganckich, jak i w casualowym, miejskim stylu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree: Od lewej: Dolce&Gabbana, Marc Jacobs, Max Mara

Wygodne, ciepłe i zawsze modne - puchowe płaszcze jesienne co roku są w czołówce trendów. Jesienią 2020 będziemy nosić obszerne, luźne kroje, które doskonale sprawdzą się w czasie chłodnych dni. W kolorystyce królują ponadczasowe beże, czerń oraz granat. Taki płaszcz możesz nosić z kultowymi już sneakersami i plecakiem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree: Od lewej: Hermes, Rick Owens, Vetementes

Skórzane płaszcze to powiew nostalgii za latami 90-tymi. Wśród trendów na jesień i zimę 2020/2021 wciąż będziemy inspirować się legendarnymi serialami, teledyskami i stylem gwiazd z tego okresu. Płaszcze ze skóry idealnie wpisują się w te tendencje, choć w najnowszym wydaniu, zyskały odświeżony, nowocześniejszy look.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree: Od lewej: Stella McCartney, Miu Miu, Valentino

Sztuczne futra, teddy bear coat i różnego rodzaju futrzane okrycia to jeden z najchętniej wybieranych trendów poprzedniego sezonu jesienno-zimowego. Rok później znów wraca, lecz w nieco zmodyfikowanej wersji. Jesienne płaszcze z futerka zyskały elegancki, szlachetniejszy sznyt. Będziemy je nosić w towarzystwie skórzanych dodatków, najlepiej o minimalistycznych fasonach. Ma być z klasą!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree: Od lewej: Dolce&Gabbana, Michael Kors, Miu Miu

Najbardziej kobiecy fason jesiennego płaszcza to oczywiście taki, który podkreśla sylwetkę. Jesienią 2020 znów w trendach będą paski, które wdzięcznie zaznaczają kobiecą talię. Fasonem mogą nawiązywać do klasycznego trencza, lecz niekoniecznie. To idealny płaszcz do pracy, który doskonale skomponuje się z eleganckimi sukienkami i spódnicami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree: Od lewej: Elie Saab, Stella McCartney, Valentino

Pojawiły się w trendach już jakiś czas temu i nic nie wskazuje na to, aby miały z nich zniknąć. Płaszcze peleryny znalazły się wśród propozycji na jesień i zimę 2020, lecz z pewnością to fason, który nie każdej kobiecie przypadnie do gustu. Pokochają go wielbicielki oryginalnych okryć. Obszerne peleryny idealnie komponują się w wąskim dołem, np. spodniami typu rurki lub cygaretki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree: Od lewej: Carolina Herrera, Michael Kors, Stella McCartney

Długie płaszcze jesienne to nowość wśród trendów. Okrycia maxi są bardzo eleganckie, a do tego optycznie wydłużają i wyszczuplają sylwetkę. Prym wiodą proste kroje w stonowanych kolorach. Jeśli jesteś niewysoka i drobna, koniecznie zaznacz talię - np. skórzanym paskiem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree: Miu Miu

Absolutny hit sezonu jesień-zima 2020/2021! Zaznaczone ramiona pojawiły się kilka sezonów temu, lecz wciąż z nami zostają. Doskonale pasują kobietom o figurze gruszki, ponieważ rewelacyjnie wyrównują proporcje między ramionami a biodrami. Trend pojawia się zarówno w płaszczach eleganckich, jak i sportowych np. puchowych.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree: Od lewej: Balenciaga, Balenciaga, Rick Owens

Reklama

Więcej modnych ubrań:

Te botki z Zary za 79 zł będą hitem jesieni 2020. Teraz kupisz je na wyprzedaży

Modne torebki z Zary do 49 zł, które wyglądają na znacznie droższe. Kupisz je na wyprzedaży