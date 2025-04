Pogoda jest wciąż w kratkę dlatego oprócz letnich szortów mmy dla was zestawienie lekkich płaszczyków i długich kardiganów, które doskonale sprawdzą się w tym miesiącu. W końcu okrycia wierzchnie o długości maxi są bardzo na czasie. Każdej stylizacji nadają bowiem odrobiny ekstrawagancji i niewymuszonej elegancji.

Modne lekkie płaszczyki na wiosnę i lato

Cienkie tkaniny sprawdzą się nawet podczas chłodnych nocy w lecie. Długie kardigany, ażurowe tkaniny i jedwabie to świetne rozwiązanie na wiele okazji. Dlatego te, które stawiają na bardziej elegancki styl kurtki i krótkie swetry powinny zamienić na nonszalanckie płaszczyki.

Lekkie płaszczyki i kardigany maxi sprawdzą się zarówno w zestawach do pracy jak i kontrastowo ze sportowymi lookami. Szorty, trampki i długi płaszcz z lejącego się materiału to coś w stylu Rihanny, zaś sukienka koktajlowa, szpilki i lekki trencz to świetne rozwiązanie do pracy w biurze.

W naszej galerii znajdziecie wiosenno-letnie płaszcze i kardigany maxi z popularnych sieciówek i brandów dostępnych w Polsce. Mamy dla was modele z: H&M, Simple CP, New Look, Just Paul, Topshop i River Island. A wszystko w cenach, które startują od ok. 79 złotych.

A może spodobają Ci się kardigany damskie z kapturem?

