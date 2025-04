Jeśli nie masz talii

Gdy tak jak Kate Hudson masz chłopięcą sylwetkę (brak wcięcia w talii i szerokie ramiona), wybierz klasyczny jednorzędowy trencz do kolan, lekko rozszerzany od pasa w dół. Dzięki paskowi od razu zyskasz talię, a jeśli jeszcze postawisz kołnierz, to optycznie wydłużysz szyję i wysmuklisz ramiona. Nie eksperymentuj z prostymi dopasowanymi płaszczami za kolano, bo tylko podkreślą twoje niedoskonałości. Modne fasony z szerokimi ramionami i bufiastymi rękawami też wykreśl z listy zakupów.

Reklama

Dla szczupłych

Jeśli jesteś szczupła i wysoka jak Katie Holmes, prawie w każdym fasonie płaszcza będziesz dobrze wyglądać. Minipłaszczyk wcięty w talii i dopasowany do figury świetnie podkreśli zgrabne nogi. Dwurzędowy fason z dużym kołnierzem zamaskuje brak biustu. Bardzo chude panie nie powinny wybierać luźnych „za dużych” modeli, w których będą wyglądać jak... wieszak.

Dla niskich

Niższe panie jak Salma Hayek powinny zaufać klasycznym fasonom do kolan. W trenczu lub płaszczu ą la surdut twoje nogi od razu wydają się dłuższe i cała sylwetka wygląda proporcjonalnie. Zapomnij o modelach do kostek, które optycznie niepotrzebnie jeszcze bardziej cię skrócą. Jeśli już uprzesz się przy dłuższym płaszczu, to niech będzie on wyraźnie odcięty w talii lub przewiązywany paskiem i sięga maksymalnie do łydek. Ta wersja najlepiej sprawdzi się przy bardzo drobnej budowie ciała.

Reklama

Gdy jesteś puszysta

Jeśli jesteś dużą kobietą jak Ewa Bem, wybieraj poncza i peleryny, które swobodnie opływają ciało, odwracają uwagę od obfitości, nie opinają się i nie krępują ruchów. Natomiast unikaj obcisłych płaszczy, dużych kołnierzy i błyszczących tkanin. Takie modele tylko podkreślą krągłości. Wyszczupli cię za to fason ą la surdut lub płaszcz rozszerzany ku dołowi z drobnymi guzikami i wąskim kołnierzykiem.